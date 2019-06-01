شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن انهيار التعليم الجامعى فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير بثته قناة مباشر قطر عن معلومات هامة بشأن التعليم الجامعى فى قطر، حيث أشار إلى أن الالتحاق بالجامعات الدولية الموجودة أصبح حلمًا بعيد المنال عن أبناء قطر، على الرغم من الأموال الطائلة التى تنفقها الحكومة على إقامة هذه الجامعات، وفيما يلى أبرز المعلومات التى تضمنها التقرير:

- أبناء قطر يواجهون شروطًا تعجيزية من أجل الالتحاق بالجامعات الدولية فى قطر والدراسة فيها.

- الجامعات الدولية الموجودة فى قطر ترفض ضم الطلاب القطريين بسبب أنهم غير مؤهلين للالتحاق بهذه الجامعات.

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- من بين كل 1500 طالب متقدم للقبول فى الجامعات الدولية بقطر يتم قبول 50 طالبا فقط فى بعض الجامعات و100 طالب فى الجامعات التى تمتلك إمكانيات أكبر.

- عدد الموظفين وأساتذة التدريس فى بعض الجامعات الدولية بقطر أكثر من عدد الطلاب.

- يتجه الطلاب القطريون إلى الدراسة خارج بلادهم رغم وجود الجامعات الدولية فى الدوحة.