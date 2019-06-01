شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"محلية البرلمان": الدولة حققت إنجازات بمنظومة الطرق أنتجت بنية تحتية قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى تطوير وتأهيل الطرق والكبارى، وحققت إنجازات كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر أصبح لديها بنية تحتية قوية، خاصة بعد الطرق الجديدة التى تم إنشاؤها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، والتى سيكون لها دور قوى فى جذب الاستثمارات.

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وأضاف "الأسيوطى"، لـ"الخليج 365"، أن الرئيس السيسى وجه من فترة بتشكيل لجنة لتقييم الطرق وحصر الطرق المتهالكة التى تحتاج لصيانة وتأهيل، وذلك يحتاج إلى مليارات الجنيهات، مما يتطلب ضرورة التكاتف لتدبير الاعتمادات المالية.

وطالب عضو لجنة الإدارة المحلية، المجتمع المدنى بالمشاركة مع الدولة فى تأهيل الطرق المتهالكة، والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات.