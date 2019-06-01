نصر الله: الحرب على إيران ستشعل المنطقة كلها

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (بي بي سي):

حذر الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، من أن المصالح الأمريكية والسعودية ستكون مهددة في حالة اندلاع حرب على إيران.

وفي خطاب متلفز بمناسبة "يوم القدس"، قال نصر الله إن "الحرب على إيران لن تتوقف عند حدود إيران بل إن كل المنطقة ستشتعل... وكل مصالح أمريكا وآل سعود ستكون هدفا".

ومع تصاعد التوترات مع إيران في الآونة الأخيرة، دفعت الولايات المتحدة بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بينها حاملة طائرات وقاذفات قنابل من طراز بي-52.

وجاءت تصريحات نصر الله بعد يوم من عقد قمة عربية طارئة وأخرى لمجلس التعاون الخليجي في مكة بدعوة من السعودية.

وطالبت الدول العربية في بيانها الختامي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم في مواجهة إيران، وذلك في أعقاب هجمات استهدفت محطتين لضخ النفط داخل السعودية وأخرى على ناقلات نفط قبالة سواحل الإمارات.

لكن العراق، الذي تربطه علاقات جيدة بإيران، اعترض على البيان الختامي للقمة.

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وتطرق نصر الله إلى دعوة السعودية لعقد القمتين، قائلا إن وراءها سببين "الأول هو فشل الحرب على اليمن، والسبب الثاني هو قناعة السعودية بعدم إقدام (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب على شن حرب على إيران".

وأشاد نصر الله بموقف العراق، بينما انتقد موقف الوفد اللبناني في القمة باعتباره مخالفا لسياسة النأي بالنفس، وأنه جاء ممثلا للتيار السياسي الذي يمثله رئيس الحكومة سعد الحريري.

وفي شأن آخر، انتقد نصر الله الخطة الأمريكية المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط، المعروفة باسم "صفقة القرن"، بوصفها "جريمة تاريخية".

وحتى الآن لم تنشر تفاصيل الخطة التي يعدها جيراد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي وصهره.

بالرغم من هذا، اعتبر نصر الله أن مواجهة هذه الصفقة "واجب شرعي وديني وسياسي وأخلاقي وإنساني".

وفي الأسبوع المنصرم، قال ملك الأردن لكوشنير إن آمال السلام في الشرق الأوسط تعتمد على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ومن المتوقع إعلان تفاصيل الخطة في وقت لاحق من يونيو.