نفوق طيور وتفحم أشجار نخيل في حريقي واحة الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تسبب حريقان منفصلان، في نفوق طيور، وتفحم حظائر ماشية، وأشجار نخيل، دون إصابات بشرية بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، اليوم السبت، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحي، مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء، يفيد السيطرة وإخماد حريقين منفصلين بمركز الداخلة دون خسائر بشرية.

تبين نشوب حريق بقرية الموشية بمركز الداخلة في مزرعة نصف فدان، أسفر عن تفحم 15 نخلة غير مثمرة، و 4 حظائر وشون فارغة، كما نشب حريق ثاني، في حظيرة دواجن بقرية القصر بمركز الداخلة، أسفر عن نفوق 10 دواجن، وتفحم سقف الحظيرة، و فرن غاز منزلي، و 6 أشجار "جازورين" ومخلفات جافة.

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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء علي الحريقين، واتخذت الإجراءات والاحترازت التي تمنع امتداد ألسنة النيران للمناطق المجاورة.

تحرر المحضران رقم 651، و643 إداري مركز الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان مركز الداخلة، شهد على مدار الـ48 ساعة نشوب حريقين الأول حريق محدود بقرية الراشدة، والثاني بقرية الجديدة، وتمكنت الحماية المدنية والإطفاء بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الداخلة من اخماد الحريقين دون خسائر بشرية.​