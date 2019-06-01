اخبار العالم

10 صور للقاءات السيسي بزعماء العالم الإسلامي في مكة المكرمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدد من زعماء العالم الإسلامي على هامش أعمال قمة منظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المكرمة.

وناقش الرئيس السيسي، مع زعماء العالم الإسلامي، في لقاءات ثنائية تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.

واستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية وخادم الحرمين الشريفين، الرئيس السيسي، مؤكدًا التقدير والمودة التي تكنها المملكة لمصر قيادةً وشعبًا.

والتقى الرئيس السيسي، بولي العهد الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 صور للقاءات السيسي بزعماء العالم الإسلامي في مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا