كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 13 قتيلا بإطلاق نار داخل مبنى حكومي في ولاية فيرجينيا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة مدينة فيرجينيا بيتش بولاية فيرجينيا الأمريكية أن موظفاً في مركز بلدية المدينة أطلق النار الجمعة بشكل عشوائي بداخل المبنى ليقتل 12 شخصاً ويصيب أربعة آخرين قبل أن يتم قتله.

وأكد قائد شرطة فيرجينيا بيتش، جيمس سيرفيرا، في مؤتمر صحفي أن منفذ الهجوم، الذي "كان يعمل منذ فترة طويلة" في المكان ولم يتم الكشف عن هويته، دخل المبنى بعد قليل من الساعة 16.00 بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش) وبدأ في "إطلاق النار بشكل عشوائي".

وكان سيرفيرا أعلن في البداية عن مقتل 11 شخصاً بالإضافة إلى منفذ الهجوم، لكنه رفع الحصيلة لاحقاً وأشار لوجود رجل شرطة ضمن المصابين.

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وبحسب سيرفيرا، لقي الهاجم حتفه في تبادل إطلاق نار مع رجال الأمن.

وعثرت السلطات على جثث في ثلاثة طوابق من المبنى والمرآب.

ويعود أسوأ حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة إلى الأول من أكتوبر 2017 في مدينة لاس فيغاس عندما فتح رجل النيران على حشد خلال حفل موسيقي من غرفة فندق وقتل 58 شخصاً قبل أن ينتحر.