كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يصيب "درون تركية" استهدفت أحياء سكنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، السبت، إصابة طائرة تركية بدون طيار "درون" فوق مدينة غريان، التي تبعد 80 كيلومترا جنوبي العاصمة طرابلس، بعد استهدافها عدد من الأحياء السكنية بشكل عشوائي.

وكان الجيش الليبي نشر، الأربعاء الماضي، مقطعا مصورا يظهر ضباطا أتراكا يدربون أفرادا من ميليشيات طرابلس على كيفية استخدام الآليات التي وصلت من تركيا عبر ميناء طرابلس.

ووفقا للجيش، وصل عدد من ضباط الجيش التركي إلى طرابلس لتكوين غرفة عمليات عسكرية لتدريب الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية القادمة من خارج ليبيا، عبر تركيا، على المدرعات والأسلحة المهربة من أنقرة.

وكثيرا ما أعلن الجيش الليبي عن ضبط سفن تركية تنقل أطنانا من الأسلحة والذخائر للتنظيمات الإرهابية هناك.

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وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، أسقط الجيش الليبي طائرة تركية من دون طيار فوق قاعدة الجفرة الجوية بوسط البلاد.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر أطلق، في الرابع من شهر أبريل الماضي، عملية "طوفان الكرامة"، التي تهدف إلى تخليص العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات.

وفي 2014، قاد حفتر الجيش الليبي لينتزع السيطرة على مدينة بنغازي في الشرق، بعد 3 سنوات من القتال، ثم سيطر هذا العام على الجنوب بعد طرد المسلحين.