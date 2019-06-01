ابن كيران: الأحزاب التي تريد أن تأخذ مكان “البيجيدي” بعيدة عليه بزاف

دعا عبد الاله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إلى الثبات على الصلاح، وقال في لقاء مع أعضاء الحزب، بسيدي بنور، زاروه بمنزله، “يجب أن تكونوا صالحين في أنفسكم وفي علاقاتكم وفي تصرفاتكم، لأنه الحزب الذي يعرف صراعا على المناصب والمواقع لا يمكن أن يقدم شيئا للشعب والمجتمع، ولن يأخذ مكانكم”.

وأضاف ابن كيران “هذه الساعة لم يظهر لي حزب أقوى وأصلح منكم، الأحزاب التي تريد أن تأخذ مكانكم أعتقد أنها لازالت بعيدة جدا، بزاااف بزاااف، ولهذا، ولازالت أمامكم فرصة، وعملكم لا يجب أن يرتبط بالانتخابات، بل بالعمل الطويل، وأن تظلوا على عهد الله”.

ويرى ابن كيران، أن “كل من سلك طريق الصلاح عاداه قومه، ولكن لن يستمر إلا الصلاح”، مضيفا، “إن جاءت المسؤولية يجب أن نقوم إليها ولن نتقاعس، وان ذهبت الله يعاون، لن يقع شيئا في ملك الله”.

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ابن كيران قال أيضا، “هل أكلت الخبز حتى أصبحت رئيسا للحكومة؟ لما أصبحت رئيسا للحكومة كان في عمري 60 سنة بالهجري، وعشتها برزقي، ولما خرجت من الحكومة الله سبحان وتعالى رزقني من فضله، وإن أراد الله أن يرزقني سيفعل حتى نهاية عمري”.

وأضاف، “أتحدى أن يأتون بوزراءنا وبمسؤولينا ونحاسبهم واحدا واحدا.. عموم إخواننا استفادوا قليلا وليس كثيرا، قد تجد أحدا يتقاتل من أجل سيارة أو منزل، كما يفعل عموم المواطنين”.

وشدد المتحدث على أن المطلوب، “أداء الواجبات التي علينا في جميع الأحوال، ومن بعد نطالب بحقوقنا، ولا يمكن أن نمتنع على أن نعطي للدولة واجباتها”.