انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو من "العْديد" يعكس علاقة قطر الاستراتيجية بأمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 09:51 صباحاً - نشرت وزارة الدفاع القطرية، مساء أمس الجمعة، مقطع فيديو من داخل برج المراقبة في قاعدة "العديد" الجوية بقطر، أضخم قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

وعلّقت الوزارة بتغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر"، قائلة: "تتضافر الجهود الثنائية المشتركة بين قواتنا المسلحة القطرية والجانب الأمريكي على الأصعدة والمستويات كافة، وهو ما يعكس العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين".

وقال الملازم حامد الجناحي بالفيديو: "هنا في قاعدة العديد الجوية نجد طائرات القوات الجوية الأمريكية، وهي قاعدة كبيرة للقوات الأمريكية، وفي الوقت نفسه قاعدة لقواتنا الجوية القطرية".

وأضاف: إن "الأمريكيين يؤدون عملاً جيداً، ونعمل كفريق واحد في البرج، إنهم يساعدوننا كثيراً ونتبادل الخبرات أيضاً"، مشيراً إلى أنهم يجدون "الفرصة لرؤية تجربة مختلفة لضباط الملاحة الجوية ويتدربون معنا، ولهذا فهي تجربة ممتازة لنا".

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وقالت الأمريكية كريستين أوينز وهي برتبة رقيب: "هنا برج المراقبة الجوية، نحن على اتصال بكل الطائرات، وسنستمر في الحفاظ على استمرارية المهمة، إننا نتعامل مع الطائرات القطرية، وهذا فرق كبير".

وأضافت: "هنا يعمل موظفونا وموظفوهم معاً، وفي الوقت نفسه يداً بيد، نوصل المعلومات بعضنا لبعض، وإنه لأمر ضروري أن يفهم بعضنا بعضاً ومن أين يأتي الآخر".

وتابعت: "في بعض الأحيان يجب اتخاذ بعض القرارات المهمة.. وأنا بصفتي مشرفاً أمريكياً ومراقب ملاحة قطرياً (..) سأستمع إليهم ويستمعون إليّ.. يجب أن نعمل معاً، وعليه يجب ألا ننشغل بالزي فقط، وأن نؤدي المهمة معاً".

يشار إلى أنه يوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط، وهي قاعدة "العديد" ويعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ عديد من المهام العسكرية بالمنطقة.

ويتمركز في قاعدة العديد الجوية التي تأسست عام 2005 وتقع على بُعد 30 كم جنوب غربي الدوحة، 11 ألف عسكري أمريكي، وهي موطئ قدم أساسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية.