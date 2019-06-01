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12 قتيلاً في إطلاق نار على مجمع حكومي كبير بأمريكا

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خالد سلمان - الرياض في السبت 1 يونيو 2019 09:51 صباحاً - قُتل 12 شخصاً، وأصيب ستة آخرون بجروح، فجر اليوم السبت، في إطلاق نار وقع بمدينة فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا شرقي الولايات المتحدة.

وقال مدير الشرطة بالولاية، جيمس كيرفيرا، إن 12 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب آخرون، بعد أن فتح موظف بالمدينة النار على مجمع حكومي كبير.

وأفاد مستشفى فرجينيا بيتش العام، في تغريدة له، بأن ستة أشخاص تلقوا العلاج في المستشفى، وأن جريحاً منهم تم تحويله إلى مستشفى نورفولك العام.

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وبيَّن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يقدم دعماً في المكان للسلطات المحلية.

من جانبه، وصف عمدة فرجينيا، بيتش بوبي ديير، إطلاق النار بأنه "من أكثر الأيام مأساوية" في تاريخ المدينة.

 

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