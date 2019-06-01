شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: مختل يدعي انتماءه لداعش يصدم سيارة شرطة والان مع التفاصيل
أصيب 3 رجال شرطة أردنيين أثناء وجودهم في سيارة دورية في محافظة إربد شمال الأردن مساء الخميس، بعد أن تعمد سائق مركبة ظهر في فيديو وهو مصاب ويدعي أنه ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي، صدم مركبتهم.
فيما قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن "السائق مسجل بحقه 3 قضايا سابقة لتعاطي المواد المخدرة، كما وسبق أن كان نزيلاً في المركز الوطني للطب النفسي".
وأضاف الناطق الاعلامي في بيان أن "سائقاً، صدم إحدى دوريات الشرطة في منطقة كفريوبا بمحافظة إربد متعمداً، حيث جرى إسعاف طاقم الدورية المكون من ثلاث ضباط صف إلى المستشفى، وهم بحالة مستقرة ومتوسطة وأدخلوا للمراقبة".
وقال إنه "جرى ضبط السائق، حيث أشارت المعطيات الأولية إلى تعمده صدم مركبة الدورية".
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