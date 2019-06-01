مجلة يهودية: ماحصل بمعابدنا بعد 2003 لم يفعله صدام سابقا

ونقل تقرير المجلة الناطقة بالفرنسية عن أحد قادة مركز البابلي للتراث اليهودي زفي يهودا، قوله "لدينا 33 معبدًا يهوديًا في بغداد، لم يبقى سوى معبد واحد وهو مغلق دائماً تقريبًا"، مبينا أن "مقبرة اليهود التي دمرت في عام 1958 ماتزال موجودة حسب شهود العيان".واضاف يهودا أن "المقابر والمعابد الاخرى تم استبدالها بمباني مختلفة منها بنيت مدرسة مباشرة على قبور يهودية"، لافتاً الى ان "أشهر القبور قبر النبي حزقيال، والذي بني في محيطه مسجد ضخم حوله ومعبد اليهود مجاور له، حيث لم يعد بإلامكان الذهاب اليه لأنه يحتاج عبور المسجد، وهذا مستحيل".

وتابع أن "هذا الوضع أكثر فظاعة، لأنه حتى في عهد صدام حسين، لم يمس المعبد"، مضيفاً "بعد سقوط الديكتاتور، فكرت السلطات العراقية في الحفاظ عليه لجذب السياح اليهود لكنهم وافقوا أخيرًا لمطالب الوقف وسمحوا ببناء المسجد".

