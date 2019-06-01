واضاف يهودا أن "المقابر والمعابد الاخرى تم استبدالها بمباني مختلفة منها بنيت مدرسة مباشرة على قبور يهودية"، لافتاً الى ان "أشهر القبور قبر النبي حزقيال، والذي بني في محيطه مسجد ضخم حوله ومعبد اليهود مجاور له، حيث لم يعد بإلامكان الذهاب اليه لأنه يحتاج عبور المسجد، وهذا مستحيل".
وتابع أن "هذا الوضع أكثر فظاعة، لأنه حتى في عهد صدام حسين، لم يمس المعبد"، مضيفاً "بعد سقوط الديكتاتور، فكرت السلطات العراقية في الحفاظ عليه لجذب السياح اليهود لكنهم وافقوا أخيرًا لمطالب الوقف وسمحوا ببناء المسجد".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة يهودية: ماحصل بمعابدنا بعد 2003 لم يفعله صدام سابقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.