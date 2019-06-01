النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

وقال الغضبان في رسالة وجهها إلى العاملين في شركة نفط البصرة لمناسبة إعلان انتهاء حالة الطوارئ في حقل مجنون النفطي، بحسب بيان لوزارة النفط تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لقد حبانا الله سبحانه وتعالى هذا العام بكميات كبيرة من الأمطار، فضلاً عن تدفق سيول غزيرة من دول الجوار مما شكل خطراً محدقاً بسلامة حقل مجنون النفطي وحقول غرب القرنة جنوب البلاد".وأضاف، أن "هذه الظاهرة تعد من الحالات الفريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 1988، لكنها بفضل جهود العاملين الأبطال في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في عملها بالشركات النفطية من الملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في وزارة الموارد المائية، والجهد الهندسي للحشد الشعبي الأبطال، فضلاً عن التعاون الكبير من قبل المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المحلية الأخرى".

وأشار إلى أن "حالة الطوارى لم تؤثر على إنتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم، تم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج"، مؤكداً أن وزارة النفط "أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراءعمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون".



جدير بالذكر أن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار أعلن، أمس الجمعة (31 ايار 2019)، الاتفاق مع شركة "أكسون موبيل" على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.