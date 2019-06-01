النفط تعلن رفع حالة الطوارئ عن حقل مجنون النفطي

وأضاف، أن "هذه الظاهرة تعد من الحالات الفريدة من نوعها لم تحدث منذ عام 1988، لكنها بفضل جهود العاملين الأبطال في شركة نفط البصرة والجهات الساندة لها في عملها بالشركات النفطية من الملاكات الفنية والهندسية المتخصصة في وزارة الموارد المائية، والجهد الهندسي للحشد الشعبي الأبطال، فضلاً عن التعاون الكبير من قبل المحافظ ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والدوائر المحلية الأخرى".
وأشار إلى أن "حالة الطوارى لم تؤثر على إنتاج حقل مجنون الحالي الذي يبلغ 240 ألف برميل باليوم، تم تخفيضه تلبية لمتطلبات اتفاق خفض الانتاج"، مؤكداً أن وزارة النفط "أعدت خطة طموحة تشمل حفر العديد من الآبار النفطية من قبل شركة الحفر العراقية، كذلك إجراءعمليات المسح الجيولوجي بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقل مجنون".
جدير بالذكر أن مدير شركة نفط البصرة احسان عبد الجبار أعلن، أمس الجمعة (31 ايار 2019)، الاتفاق مع شركة "أكسون موبيل" على عودة عامليها إلى حقل غرب القرنة داخل المحافظة.
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