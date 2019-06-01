باعتراف احد الارهابيين.. العثور على رفات خمس جثث لجامعي الكمأ بالرطبة 'صور'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية عثرت على رفات خمس جثث تعود لمغدورين ممن اعدمهم تنظيم داعش الارهابي خلال الاسابيع الماضية بالصحراء جنوب الرطبة"، مبينا ان "هؤلاء من المغدورين الذين اختطفهم التنظيم خلال جمعهم للكمأ".واضاف المصدر المحلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثث تم العثور عليها من خلال اعترافات احد الارهابيين الذين تم القاء القبض عليهم"، مشيرا الى أن "من بين الجثث احد ابناء مدينة الرطبة".

يذكر ان تنظيم "داعش" في وقت سابق عددا من المدنيين خلال قيامهم بجني محصول الكمأ في الصحراء جنوب الرطبة غربي الانبار.