الكشف عن معلومات جديدة بشأن تفجيرات كركوك الاخيرة

واضاف أن "عمليات البحث جارية عن السيارة التي تم رصدها مع أول رقمين من لوحتها المثبتة عليها، على الرغم من أن هناك خشية من أنها باتت خارج المدينة الآن".
وحول الانتشار الأمني المكثف في المدينة، أكد المصدر أنها "تأتي بالتزامن مع تشييع الضحايا إلى مثواهم الأخير وخوفاً من حدوث احتكاك خلالها، بسبب تصعيد سياسي من عدة شخصيات لمّحت إلى تورط سياسي فيها".
وتابع ان "التفجيرات سبقتها تحذيرات قبل أيام من قوات الأمن، طالبت السكان باليقظة وملاحظة الغرباء والإبلاغ عن الأجسام المشبوهة، التي جاءت بسبب تخوّف مسبق من الشرطة من تكرار تفجيرات الخامس والعشرين من رمضان 2018، التي راح ضحيتها عدد من المواطنين".
يذكر ان محافظة كركوك شهدت الخميس الماضي انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة 23 اخرين بجروح اضافة الى الحاق اضرار مادية.
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