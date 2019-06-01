'كاف' يعقد اجتماعاً طارئاً بعد أحداث مباراة الترجي والوداد

وكانت المباراة قد شهدت أحداثاً مثيرة للجدل بينها إلغاء هدف للوداد وتوقفها لما يفوق الساعة والربع قبل أن يقرر الحكم الجامبي بكاري جاساما اعتبار الفريق المغربي منسحباً ويعلن فوز الترجي التونسي باللقب.وقرر أحمد أحمد رئيس لاتحاد الأفريقي تشكيل لجنة طارئة ستجتمع يوم 4 يونيو لمناقشة القضايا التنظيمية التي حدثت في مباراة الترجي والوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الترجي توج بدوري أبطال أفريقيا للعام الثاني توالياً بعد فوزه باللقب في العام الماضي أمام الأهلي.