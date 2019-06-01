بسبب قسوة اهله.. صبي يقدم على الانتحار بالموصل وقوة امنية تنقذه 'صور'

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "فوج مكافحة الشغب في مدينة الموصل وبأمرة الملازم أول صالح صفوك أحمد تمكن من إنقاذ صبي لايتجاوز عمره الـ١٢ عاما حاول الإنتحار من فوق جسر حي المثنى في الساحل الأيسر شرقي الموصل".واضاف المصدر ان "ذلك جاء بسبب العنف الأسري حيث إشتكى الطفل من قسوة أهله الذين يهددوه بالضرب مالم يسلمهم يوميا مبلغ ١٠ آلاف دينار كونه يعمل بائعا لصناديق المياه"، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى الجهات المعنية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب الى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.