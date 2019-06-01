مقربون من أردوغان يحذرونه من جحيم عقوبات ترامب حال شراء إس- 400

قال مسؤولان تركيان إن هناك تزايداً في المخاوف بأنقرة عبر خطر فرض عقوبات أمريكية واتساع الهوة بين البلاد وحلفائها الغربيين، بسبب شراء نظام دفاع جوي روسي رغم الإصرار في العلن، على أن الصفقة ستتم كما هو مخطط لها.

وتواصل الحكومة التركية القول إنها لن تتراجع عن اتفاقها مع روسيا. وبقي ما يقل عن شهر قبل أن يكون باستطاعة أنقرة تسلم نظام إس-400 الصاروخي الدفاعي من موسكو، مما سيؤدي تلقائياً لفرض عقوبات من الولايات المتحدة.

وأكد أحد المسؤولين أن القلق من تأثير إجراءات عقابية أمريكية محتملة على الجيش التركي وصل إلى مستويات عليا حتى رجب طيب أردوغان.

ومن شأن العقوبات أن تقلل من مستوى أسطول المقاتلات الحالي، وتمنع تركيا من شراء مقاتلات أمريكية جديدة من طراز إف- 35 وأنظمة صواريخ باتريوت.

وأضاف "بعض المسؤولين الكبار يعارضون إتمام التسليم على الأقل خلال شهر يونيو. أبلغ مسؤول بارز أردوغان بذلك أيضاً".

Advertisements

وتابع قائلاً "المسؤولون الذين يعارضون التسليم الفوري لأنظمة إس-400 قلقون من تعرض العلاقات مع حلف شمال الأطلسي للضرر، ومن العقوبات الأمريكية ومن (احتمال) أن تصبح صواريخ باتريوت غير متاحة بالكامل".

وأكد مسؤول ثان مطلع على صفقة إس-400 أن هناك مخاوف من رد أمريكي محتمل.

وتقول واشنطن إن نظام الدفاع الصاروخي الروسي غير متوافق مع شبكة دفاع حلف شمال الأطلسي، ويشكل تهديداً لطائرات إف-35 التي تعتزم تركياً شراءها أيضاً.

وأوضح مسؤول دفاعي بارز في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفي حلف شمال الأطلسي إن شراء إس-400 يمكن أن تكون كلفته أكبر من ذلك على تركيا.

وأشار المسؤول "لا يمكن لحلف شمال الأطلسي إجبار تركيا على عدم الشراء لكن إذا مضت أنقرة فيه قدما بالفعل، فيمكن أن تكون له تبعات على تبادل المعلومات المخابراتية داخل الحلف وعلى صفقات دفاعية أخرى".

وأكد مسؤول في قطاع الدفاع أنه يتوقع أن يتم نشر الصواريخ الدفاعية على حدود تركيا مع سوريا لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.



وموعد التسليم المقرر لنظام إس-400 هو يوليو/تموز لكن تركيا اقترحت تبكير موعد استلام الدفعة الأولى ليصبح يونيو/حزيران.