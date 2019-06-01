«التعاون الإسلامي» تندّد بالوضع اللاإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نددت منظمة التعاون الإسلامي بالوضع اللاإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينجا المسلمة.ودعت المنظمة في بيان أصدرته في ختام قمتها في مدينة مكة المكرمة بالسعودية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف ضدها وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي”.

وشددت المنظمة على أن حكومة ميانمار تتحمل المسؤولية كاملة عن حماية مواطنيها وأكدت ضرورة الوقف الفوري لاستخدام القوة العسكرية في ولاية راخين”.