الملك سلمان: نجتمع في مكة لتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية

علق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، على قمم مكة الثلاث، التي عقدت خلال اليومين الماضيين. وقال الملك سلمان في تغريدته عبر “تويتر”: “نجتمع في مكة لنعمل على بناء مستقبل شعوبنا، وتحقيق الأمن والاستقرار لدولنا العربية والإسلامية”. وتابع: “سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية؛ كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا”. ورعى الملك سلمان، قمما خليجية، وعربية، وإسلامية، وناقشت قضايا المنطقة، مع تأكيد أهمية القضية الفلسطينية، وعدم المساس بمقدساتها.

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