الكشف عن ما أنفقه نظام «الحمدين» خلال 5 سنوات على الإرهاب

كشف تقرير إعلامي عن حجم ما أنفقه نظام الحمدين في قطر خلال خمس سنوات على الجماعات الإرهابية.

وقال تقرير بثتة قناة «مباشر قطر»، إن نظام «الحمدين» الإرهابي الحاكم في قطر بدد ثروات البلاد بإنفاق مليارات الدولارات على جماعات الإرهاب من أجل تنفيذ أجندته التخريبية التى تستهدف الكثير من بلدان العالم، هذا إضافة إلى مليارات أخرى دفعها نظام «الحمدين» إلى الدول الكبرى من أجل شراء صمتهم على دوره التخريبي في العالم، لكن بين هذا الدعم لجماعات الإرهاب ومحاولة شراء الصمت، تعجز الخزانة القطرية عن توفير كل هذه المبالغ الطائلة التي يحتاج إليها تميم بن حمد، من أجل الحفاظ على كرسي العرش.

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: «تؤكد التقارير الإحصائية، أن نظام «الحمدين»، أنفق نحو 65 مليار دولار على الجماعات الإرهابية خلال 5 سنوات فقط، هي السنوات الممتدة بين عامي 2010 و2015، وهو ما يفسر بداية استنزاف الخزانة القطرية التي لم تكن قد استردت عافيتها من مهاترات حمد بن خليفة، حتى دخلت في دائرة استنزاف جديدة مع تولى ابنه تميم بن حمد مقاليد الحكم».

وأكد التقرير، أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل مع افتضاح دور قطر التخريبي ودعمها لجماعات الإرهاب في مختلف دول العالم، أصبح على كاهل الخزانة القطرية مهمة أخرى، تمثلت في توفير مليارات الدولارات من أجل تقديمها للدول الكبرى مقابل صمتها عن جرائم النظام القطري، وعدم اتخاذها مواقف مشابهة لمواقف الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب والمقاطعة للدوحة بسبب دعمها للجماعات المتطرفة، وتدخلها السافر في شؤون دول المنطقة .