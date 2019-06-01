ألمانيا تعتزم استقبال طفلتين لأم داعشية

ذكرت مصادر إعلامية، أن الحكومة الألمانية أعلنت لأول مرة أنها ستنقل بعض أولاد الألمان من أعضاء بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا إلى ألمانيا.

وقالت شبكات "إن دي آر" و "دبليو دي آر" وصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الجمعة، إن الخارجية الألمانية "مهتمة منذ فترة بإخراج هؤلاء الأطفال المحتاجين للحماية من مخيمات اللاجئين".

وتفيد الأنباء أن الخارجية الألمانية أعلنت عن هذا في إطار الإجراءات القضائية الدائرة حالياً أمام المحكمة الإدارية في برلين.

ويسعى المحامي ديرك شونيان، في إطار النزاع القضائي القائم الآن إلى إلزام الحكومة الألمانية أمام المحكمة الإدارية في برلين بنقل طفلتين يتيمتين في سن الثانية والرابعة من أحد معسكرات اللاجئين في سوريا إلى جديهما في ألمانيا.

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وكانت أمهما وهي ألمانية من ولاية بادن فيرتمبيرغ عضواً بالتنظيم ويعتقد أنها قتلت خلال معارك دارت حول آخر معقل للتنظيم في بلدة الباغوز بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

وقال المحامي شونيان، لوسائل الإعلام، "جيد أن تعترف الخارجية الألمانية الآن بمسؤولياتها"، مستدركاً بأنه من غير المعروف متى سينفذ هذا الوعد.

وأضاف شونيان، أن الأوضاع في معسكر اللاجئين مرعبة، "ومن المتوقع ألا يكون الأطفال على قيد الحياة خلال شهرين أو 3".

ووفقاً لمعلومات المحامي، فإن الفتاة الصغيرة تعاني منذ أيام قليلة من مشاكل صحية حادة نقلت على إثرها إلى المستشفى.