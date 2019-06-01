البنتاغون يدعو الصين للتوقّف عن "تقويض سيادة البلدان الأخرى"

دعت الولايات المتحدة، اليوم السبت، الصين إلى "التوقّف عن تقويض سيادة الدول الأخرى"، معلنة عن استثمارات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة للحفاظ على تفوّقها العسكري في منطقة المحيط الهادي الهندي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان في سنغافورة "الصين يُمكنها ويجب عليها أن تُقيم علاقات تعاون مع بقيّة (دول) المنطقة". وأضاف "لكنّ السلوك الذي يُقوّض سيادة الدول الأخرى ويزرع عدم الثقة بنوايا الصين، يجب أن يتوقّف".

وشدد شاناهان في كلمة أمام منتدى "حوار شانغريلا" الأمني على أنّ "الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراعات".

وتباحث وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان ووزير الدفاع الصيني وي فنغ لنحو عشرين دقيقة في سبل تعميق العلاقات العسكرية بين الدولتين على هامش "حوار شانغريلا" السنوي الذي شارك فيه الوزير الصيني للمرة الأولى منذ 2011.