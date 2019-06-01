ترامب للمكسيك: الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات والمهاجرين

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، حملته على المكسيك مطالبا بالقضاء على كارتيلات المخدرات، وذلك غداة إعلانه المفاجئ زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من البلد المجاور لإرغام مكسيكو على التعامل بشكل فاعل مع أزمة المهاجرين.

وكتب، عبر تويتر: "على مكسيكو أن تستعيد السيطرة على بلادها من أيدي كارتيلات المخدرات، الرسوم الجمركية ستوقف المخدرات وكذلك المهاجرين".

وأكد ترامب أن 90% من المخدرات في الولايات المتحدة تمر عبر المكسيك وتعبر الحدود المكسيكية.

وبحسب الرئيس الأمريكي، قضى 80 ألف شخص العام الماضي و"دمرت" حياة مليون آخرين بسبب هذه الآفة.

وأضاف: "هذا الوضع مستمر منذ سنوات، ولم يتم اتخاذ أي تدبير لتسويته، نسجل عجزا تجاريا بقيمة 100 مليار دولار مع المكسيك، آن الأوان".