العاهل السعودي: سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الجمعة، إن المملكة العربية السعودية سنتصدى بحزم للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية كي لا تعيقنا عن مواصلة تنمية أوطاننا وتطوير مجتمعاتنا.

وأتت التغريدة التي نشرها العاهل السعودي على حسابه على تويتر، قُبيل لحظات من استقباله قادة ورؤوساء الدول المشاركين في القمة الإسلامية المنعقدة في مكة المكرمة.

وينطلق الآن في مكة المكرمة لقاء قمة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي دعت إليها السعودية، وذلك بعد أن استضافت مكة قمتين طارئتين واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، منها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وشهدت مكة ليل الخميس الجمعة اختتام القمتين الطارئتين العربية والخليجية ببيانين ينددان بتصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة وأمنها.