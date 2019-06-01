السيسي: نرفض متاجرة الإرهابيين بقضية فلسطين

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التمسك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع متاجرة الإرهابيين بحقوق الفلسطينيين، مشدداً على ضرورة التمسك بحل عادل وفق رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين.

وقال السيسي في كلمته بالقمة الإسلامية المنعقدة ليل الجمعة في مكة المكرمة، إن أي حديث عن العدل والأمن والسلم لا يستقيم في ظل استمرار القضية الفلسطينية بغير حل عادل وشامل يحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أنه آن الأوان لمعالجة جذرية لأصل هذه المأساة المستمرة لأكثر من سبعة عقود، من خلال العودة الفورية لمائدة المفاوضات لإنهاء الاحتلال، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الشرعية وغير القابلة للتصرف.

وأكد أن "هذا هو الطريق الوحيد للسلام العادل والشامل في المنطقة والعالم، كما أنه السبيل لقطع الطريق على مزايدات الإرهابيين المتاجرين بمعاناة الأشقاء الفلسطينيين".

وأشار الرئيس المصري إلى أن "ظاهرة الإرهاب، بمختلف أشكالها، وما يواكبها من تطرف ديني وانتشار لخطاب الكراهية والتمييز، تأتي على رأس التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي، بل والإنسانية جمعاء"، مؤكدا "أن مصر لن تدخر جهدا لدعم منظمة التعاون الإسلامي".

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وأضاف أن "التحديات التي يواجهها عالمنا الإسلامي تتطلب منا الوحدة"، مشدداً على ضرورة بذل جهد مواز لمواجهة الإسلاموفوبيا ومحاولة إلصاق الإرهاب بأمتنا الإسلامية، مدينا محاولة الميليشيات الحوثية استهداف أمن السعودية.

يذكر أن انعقاد القمة الإسلامية الرابعة عشرة في مكة المكرّمة، يتزامن مع قرب احتفال منظمة التعاون الإسلامي بذكرى مرور نصف قرن على تأسيسها.

وتُعد التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها 57 دولة موزعة على أربع قارات، وتمثل الدول نفسها في المنظمة من خلال ثلاث مجموعات العربية، والآسيوية والإفريقية، كما تُمثل المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها، دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم.

واستضافت مكة قمتين طارئتين، الليلة الماضية واحدة عربية وأخرى خليجية، لبحث التحديات التي يواجهها الشرق الأوسط، ومنها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.