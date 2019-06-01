ف. تايمز: السعودية تطالب بموقف عربي حاسم بشأن إيران

أشارت صحيفة "​فايننشال تايمز​" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "​السعودية​ تطالب بموقف عربي حاسم بشأن ​إيران​"، إلى ان "السعودية دعت ​الدول العربية​ لاتخاذ موقف حاسم ضد السعودية، بينما عقد الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، قمة طارئة أدانت تدخل ​طهران​ في المنطقة".

وقال الملك السعودي في كلمته في القمة إن ​الرياض​ تريد تجنب الحرب وتسعى لحل سلمي، رغم إدانته لما وصفه بدعم إيران للإرهاب في المنطقة بصورة مباشرة وبالوكالة.

ودعا الملك السعودي ​دول مجلس التعاون​ الخليجي للحفاظ على ​الأمن​ إثر ما وصفه بأنه هجمات "إجرامية" ضد أربع ناقلات نفط قبالة سواحل ​الإمارات​ ومحطة لضخ ​الوقود​ في السعودية الشهر الماضي,

وفي طهران، دعا وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​، الدول المشاركة في القمة إلى مساعدة الفلسطينيين "بدلا من ترديد هراء ضد إيران".