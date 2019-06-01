وزير الدفاع الأميركي بالإنابة: هواوي وثيقة الصلة بالحكومة الصينية

أكّد وزير الدفاع الأميركي بالإنابة ​باتريك شاناهان​ أن "شركة التكنولوجيا ​هواوي​ وثيقة الصلة جدًا ب​الحكومة الصينية​"، مشيرًا إلى أن "​واشنطن​ تشعر بقلق من الهجمات الإلكترونية وسرقة ​الملكية الفكرية​".

وأوضح شاناهان، في مؤتمر أمني آسيوي في ​سنغافورة​، أن "هواوي قريبة جدًا من الحكومة”.

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ تتهم هواوي ب​التجسس​ وخرق العقوبات التجارية المفروضة على ​إيران​ وسرقة الملكية الفكرية.

وكانت شركة "​هواوي​" الصينية العملاقة للتكنولوجيا قد أعلنت "أنّها ستلجأ إلى ​القضاء الأميركي​ المستعجل لإبطال تشريع يمنع الوكالات الفدرالية الأميركية من شراء منتجاتها".

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وأوضح المسؤول القانوني في الشركة سونغ ليوبينغ، في بيان، أنّ "القانون يقرّر بشكل مباشر بأنّ "هواوي" مذنبة ويفرض عليها عددًا كبيرًا من القيود"، معربًا عن أمله أن "تعلن المحاكم الأميركية أنّ حظر "هواوي" غير دستوري وأن تمنع تطبيقه".

وكانت الشركة قد لجأت في آذار الماضي إلى القضاء لإبطال القانون الأميركي بدعوى أنّ ​الكونغرس​ فشل في تقديم أيّ دليل يبرّر الحظر المفروض على منتجاتها.

يذكر أن رفع هذه القضية أمام القضاء الأميركي يأتي في الوقت الّذي تواجه فيه "هواوي"، إضافة إلى القانون السابق الذكر، أمرًا تنفيذيًّا أصدره الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ وفرض بموجبه حظرًا أوسع نطاقًا على منتجاتها.