المركزي الايراني : تأمين 8.3 مليار دولار عملة أجنبية لتغطية الواردات

أعلن محافظ ​البنك المركزي الايراني​ عن تأمين 8.3 مليار ​دولار​ من العملة الأجنبية لتغطية الواردات في غضون 70 يومًا خلال فترة 21 آذار حتى 31 أيار 2019.

وأوضح عبدالناصر همتي أن "المصدرين الايرانيين اجتذبوا 3 مليارات دولار عملة خلال نحو شهرين".

وأشار إلى أن "تأمين هذا المبلغ من العملة الأجنبية خلال شهر"فروردين" الايراني (يبدأ 21 آذار)، موضوع ذو مغزى نظراً لايام العطل الكثيرة التي تصادف في هذا الشهر، وممارسة ​أميركا​ ذروة ضغوطاته خلاله"، مبيّنا أنه "تمّ طرح العملة لتغطية واردات السلع الأساسية و​الأدوية​ والمعدات الطبية والمواد الأولية المستخدمة في ​المصانع​.