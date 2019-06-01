التايمز:زيارة ترامب للندن فرصة لدعم المصالح البريطانية

أشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في ​تقرير​ بعنوان "الترحيب بترامب: زيارة رسمية لرئيس أميركي فرصة لدعم المصالح البريطانية"، إلى انه "في زيارته الرسمية المزمعة ل​بريطانيا​ يجب أن يلقى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الاحترام اللائق بمنصبه كـ "زعيم للعالم الحر" وكالحليف الأهم لبريطانيا". ولفتت إلى انه "مما لا شك فيه أن ترامب تنقسم حوله الآراء. وفي زيارته السابقة لبريطانيا قوبل بمظاهرة حاشدة في لندن وبدمية ضخمة على هيئته. وترى الصحيفة أن الحق في التظاهر والاحتجاج حق هام للغاية، ولكن حق انتقاد السلوك المشابه للعب الأطفال حق هام أيضا". وأضافت أن "ترامب ليس مجرد سياسي، بل سيجيء إلى بريطانيا بوصفه رئيس دولة بدعوة رسمية من الملكة. وتمثل الزيارة التحالف والعلاقات الوثيقة بين البلدين، وعلى هذا يجب التعامل معها كحدث هام يلقى الاحترام والاحتفاء اللازم".

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