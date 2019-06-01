البستاني: اليوم بدأنا بإزالة التعديات في عين الرمانة

أعلنت وزيرة ​الطاقة​ ندى البستاني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "اليوم بدأنا بإزالة التعديات في ​عين الرمانة​ ونذكر المواطن أن سلسلة اجراءات اتخذناها لتخفيض سعر الإشتراك بساعات ​الكهرباء​".

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