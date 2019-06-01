إفرام: النظام التشغيلي اللبناني فيه عطل أساسي وهو له علاقة بفكرة توزيع السلطة

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب نعمة إفرام أنه "لو لم تحصل المصالحة فالخيار الآخر كان لبنان انتهى"، معتبرا أن "النظام التشغيلي اللبناني فيه عطل أساسي، وهو له علاقة بفكرة توزيع السلطة ولا ننظر الى الإنتاجية، وهذه الفكرة أساسية في بناء الأوطان".

وشدد افرام في حديث تلفزيوني على أنه "يجب علينا إعادة النظر في ادراة يوميات الدولة، يجب أن يحصل تطوير دستوري لقوانين معنية لها علاقة باللامركزية، ونحن نريد أن نقوم بذلك لأننا نريد النمو"، مشيرا الى أن "المنكافات التي حصلت سريعة ولم نفهم ماذا حصل. نحن ندخل الى موضوع ​الموازنة​ وهي تحمل أكثر من موازنة فيها رؤية ​اقتصاد​ية جديدة للبلد يجب أن نتفق عليها، لبنانن يجب أن يذهب الى اقتصاد منتج وهذا من الممكن أن يكون قد سبب تشنجا".

وأضاف: "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ في الخندق نفسه وتفجأنا بالجو الذي حصل في هذين اليومين"، لافتا الى أن "الساحة الللبنانية ميزان جوهرجي، وللأسف كلما كان هناك عواصف في المنطقة تمطر في لبنان، و​النأي بالنفس​ قضية صعبة لبلد ضعيف مثلنا".

واعتبر إفرام "أننا وصلنا الى مرحل أننا بحاجة الى مساعدة لنتنفس، لذلك يجب أن نتغير وقرار التغيير يجب أن ينبع من قلب الجميع، لكن اليوم كل فريق يراعي ظروف تحالفاته"، مشددا على أن "لا خوف عى التسوية بين باسيل والحريري لأن هناك مصلحة، وهما يفهمان على بعض".