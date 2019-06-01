آلان عون: العلاقة مع "القوات" الآن ليست جيدة والى توتر زائد

دعا عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ الى "المحافظة على ضوابط العلاقات السياسية، حتى ولو كنا في حالة تنافس سياسي"، مشددا على أنه "لا يجب أن نعود الى لغة الحروب وهذا الخطأ الذي يحصل بعدم المحافظة على حدود فيما يخص السجالات السياسية التي يمكن أن تحصل".

ولفت عون في حديث اذاعي الى أن "السؤال حق والجواب حق ويمكن للشخص أن يدافع عن حقه"، مشيرا الى أن "هناك مأخذ يُعبر عنها بردات فعل قاسية"، متسائلا: "لماذا التركيز على ​التيار الوطني الحر​؟ المقاربات الإنتقائية من "​القوات​" تخلق ​حساسية​ لدى وزراء التيار".

وأكد أن "العلاقة مع "القوات" الآن ليست جيدة والى توتر زائد، وهناك فصول أخرى قد تزيد التوتر"، مبينا أن "الضوابط على مستوى المسؤولين ليس من الضروري أن تكون على مستوى ​القاعدة​، لذلك الأمور لم تعد مضبوطة والقواعد متفلة من قبل الجميع لذلك يجب المحافظة على حد أدنى من الضوابط".

ودعا عون الى "إبقاء الإختلاف في إطاره الحضاري السياسي وإعادة مد الجسور، وليس هناك لدى التيار نية بإستهداف القوات وما يحصل هو عمل فردي"، جازما أن "لا عودة عن المصالحة ولكن ليس من الخطأ أن يكون هناك وصف لواقع بحاجة الى تحسين".

وفي سياق آخر، أشار الى أن "​التعيينات​ في لبنان لها أبعاد طائفية، وما يجوز للآخرين لا يجوز أن يحرم للمسيحيين وما يصح في ​الجيش​ يجب أن يصح في ​قوى الأمن الداخلي​ ولكن الولاء يجب أن يبقى للمؤسسة"، مشددا على أن "قوى الأمن يجب أن تكون خط أحمر للجميع وليس فقط لوزيرة الداخلية ​ريا الحسن​".