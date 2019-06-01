وهاب:على الحكومة إتخاذ قرار إيجابي بملف الناجحين في مجلس الخدمة المدني

أكّد رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "خطوة ​ديوان المحاسبة​ مهمة لوضع حد لعمليات التنفيع السياسي والمطلوب من ​الحكومة​ إتخاذ قرار إيجابي بملف الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ فهذا حق لهم".

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