أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ أن ​حافلة​ سورية أقلت عند الساعة الثامنة والنصف صباحا 30 ​سوريا​ عائدين الى بلداتهم في إطار العودة الطوعية التي ينظمها ​الامن العام​ وبإشرافه، حيث انطلقت الحافلة من أمام مركز جابر في النبطية بإتجاه ​حاصبيا​ حتى ​المصنع​، وتبين أن المغادرين 15 طفلا و10 نساء و5 من كبار السن و​العجز​ وأشرف ​الجيش​ والامن العام و​الصليب الاحمر​ على مواكبة الحافلة داخل الاراضي اللبناية لتوفير الحماية لها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 30 سوريا غادروا النبطية متوجهين الى المصنع تمهيدا لعودتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.