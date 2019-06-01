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برلمانى يطالب بآلية لحل أزمة القمامة فى المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بطلب إحاطة حول تغطية بعض الترع والمصارف والمجارى المائية وسط الكتل السكنية، والتى تشكل خطورة على حياة المواطنين.
 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المجارى والقنوات المائية وسط كتل سكنية وتشكل خطورة على حياة المواطنين، خاصة بعدما تحولت لمقالب للقمامة ومع بداية فصل الصيف تكثر حولها الأوبئة مما يعنى الإصابة بالأمراض الخطيرة، وينعكس هذا على الموازنة العامة لوزارة الصحة.
 

وطالب عضو مجلس النواب، بتخصيص اعتماد مالى كل عام لتغطية الترع والمصارف التى تهدد حياة المواطنين، على أن يتم عمل حصر شامل لكافة الترع والقنوات المائية ووضع جدول زمنى وفقًا للأماكن الأشد خطورة ومتابعة تنفيذ ذلك الأمر من قبل مجلس الوزراء، على أن يجرى الانتهاء من التغطية بالكامل خلال 5 سنوات كحد أقصى.

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