حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يطرأ اليوم، السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، إلا أنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

وتسود موجة خفيفة حتى متوسطة من الحر في المناطق الجبلية والساحلية، بينما تكون متوسطة في وادي الخليل (شفيلاه)، وتكون متوسطة حتى شديدة في شمالي النقب، وشديدة في منطقة طبرية والبحر الميت والعربة.

أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 35 – 20، الخالصة (كريات شمونه) 37 – 21، صفد 32 – 20، طبرية 38 – 22، الناصرة 33 – 21، حيفا 28 – 20، يافا 28 – 21، القدس المحتلة 32 – 20، عسقلان 26 – 21، عين جدي (البحر الميت) 40 – 28، بئر السبع 35 – 19، أم رشرش (إيلات) 40 – 26.

ويتوقع أن يكون الطقس غائما جزئيا حتى صافيا، يوم غد، الأحد، بينما تكون درجات الحرارة قريبة من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

ولا يتوقع أن يطرأ تغيير ملحوظ على حالة الطقس بعد غد، الإثنين، حيث يكون الجو غائما جزئيا حتى صافيا، ودرجات الحرارة ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم.