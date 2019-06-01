شكرا لقرائتكم خبر عن 65 مليون درهم بختام حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا والان مع التفاصيل

بلغت إيرادات حملة الإمارات لأطفال ونساء الروهينجا في اليوم الختامي للبث الفضائي المشترك لعدد من تلفزيونات الإمارات 65 مليون درهم، فيما يتواصل استقبال التبرّعات عبر المواقع والمنصَّات ووسائل جمع التبرّعات الأخرى التي حددتها المؤسسات الإنسانيّة الإماراتيّة المشاركة في الحملة وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفقا للعين الإخبارية.

وتبرَّع الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، الجمعة، بمبلغ 5 ملايين درهم لصالح الحملة، كما تبرَّعت حرمه الشيخة شمسة بنت زايد آل نهيان، بمبلغ 2 مليون درهم.

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وتُجسِّد الحملة التي انطلقت على مستوى الإمارات بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربيّة المتحدة، تضامن القيادة والشعب الإماراتي مع الأوضاع الإنسانيّة للاجئين المتأثرين من أحداث ميانمار والتي تزداد سوءاً مع تفاقم معاناتهم الإنسانيّة.

وتعززت فعاليات الحملة بدعم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي؛ لحشد الدعم لصالح اللاجئين الروهينجا ولفت الانتباه لأوضاعهم الإنسانيّة الصعبة.

وتهدف الحملة لتوفير الاحتياجات الإنسانيّة للاجئين خصوصاً الأطفال والنساء في المجالات الغذائيّة والإيوائيّة والصحيّة والتعليميّة والتنمويّة.