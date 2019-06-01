شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الخارجية السودانية تستدعي سفير الخرطوم في الدوحة والان مع التفاصيل

استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، سفير الخرطوم في الدوحة. وفق ما أوردت وسائل إعلام قطرية.

وقامت السلطات السودانية بطرد وسائل الإعلام القطرية، بما فيها الجزيرة، بسبب التحريض الدائم ضد السودان. بحسب مسؤولين سودانيين.

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وقال مصدر سوداني مطلع، إن السلطة السودانية الانتقالية تدرك أن الدوحة مصدومة من عزل حليفها عمر البشير وغير راضية عن الوضع الجديد، وهي تحرض ضده وتدعو للفوضى والتغيير ليس فقط من خلال وسائل الإعلام مثل "الجزيرة" بل أيضا عبر جماعات لها علاقة بالنظام السابق.

وفي منتصف أبريل الماضي، رفضت السلطات السودانية، استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وإثر رفض المسؤولين السودانيين استقباله بعد وصوله للخرطوم، غادر الوفد القطري العاصمة السودانية، عائداً للدوحة.