الجبير: قمم مكة الثلاث وجهت رسالة إدانة لإيران وعليها احترام سياد الدول

وأشار إلى أنه "يجب على إيران أن تركز على تحسين الوضع المعيشي للشعب الإيراني بدلا من أن تنفق قدراتها على دعم الإرهاب والدمار والقتل"، لافتا إلى أن "مسؤولية الحكومات هي مراعاة شعوبها والتركز على التنمية والأمن والاستقرار والسلم وليس الدمار والتخريب، كما تقوم به إيران".
ودعا الجبير السلطات الإيرانية إلى "احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتخلي عن دعم المليشيات وإطلاق الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن "المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات شديدة على إيران يوجه بذلك رسالة واضحة لإيران بأن استمرارها في هذا المنهج سيزيد العقوبات ويرفع الثمن".
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