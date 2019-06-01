ترامب: بوريس جونسون سيكون رئيسا ممتازا للحكومة البريطانية

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسا "ممتازا" للحكومة البريطانية، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحالية للوزراء تيريزا ماي.

وردا على سؤال صحيفة "ذي صن" فيما يتعلق بالمرشحين لمنصب رئيس الوزراء خلفا لماي التي تستقيل رسميا من منصبها في 7 يونيو/حزيران، قال ترامب إن "بوريس سيقوم بعمل جيد، أعتقد أنه سيكون ممتازا".

وتابع "أحببته على الدوام، لا أعلم إذا كان سيتم اختياره، لكن أعتقد أنه رجل مناسب للغاية وشخص موهوب جدا".

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وأشار ترامب إلى أن المرشحين لقيادة حزب المحافظين طلبوا دعمه، دون أن يكشف أسماءهم.

وفي وقت سابق، قال جونسون، أحد قادة حملة بريكست في استفتاء عام 2016، إنه مستعد لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "باتفاق أو بدون اتفاق".

وفي المقابلة، كرر ترامب انتقاده للطريقة التي أدارت بها ماي المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن بريطانيا سمحت لبروكسل "بالإمساك بكل الأوراق".

وقال "من الصعب جداً اللعب جيداً حين يكون لدى طرف واحد كل الأفضلية".

وكانت المخاوف الاقتصادية والرغبة في الحد من الهجرة، خصوصاً من دول شرق أوروبا مثل بولندا ورومانيا، أحد العوامل الرئيسية التي دفعت الناخبين إلى دعم مشروع بريكست في استفتاء 2016.

