الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية شمال الضالع

أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" بأن "​الجيش اليمني​ التابع للحكومة الشرعية حقق تقدمًا في مواجهات مع جماعة ​أنصار الله​ ​الحوثيين​ وسط اليمن وسيطر على مواقع استراتيجية في قرية هجار شمال مديرية قعطبة شمال الضالع، ووصلت قواته إلى مشارف قرية شليل بالمديرية ذاتها، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى من أنصار الله"، مضيفًا أن "قوات الجيش توغلت في مدينة الفاخر شمال الضالع، وسط مقاومة عنيفة من أنصار الله".

في سياق آخر، لفت المصدر إلى أنه "سقط قتيلان وأصيب 5 بقصف مدفعي تتهم أنصار الله بتنفيذه على قريتي شخب والقفلة غرب مديرية قعطبة شمال الضالع، في حين قُتلت امرأة وسط قرية لكمة الدوكي في حجر غرب قعطبة برصاص قناص".

وكان الجيش اليمني قد أعلن أمس الجمعة، استكمال السيطرة على تلال ومرتفعات منطقة شخب غرب مديرية قعطبة، والسيطرة على مناطق الريبي وحبيل وباب غلق والدوير والميدان في منطقة الفاخر بذات المديرية.