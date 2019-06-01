الجبير: العالم الإسلامي عزل إيران

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير أن بلاده "تسعى دائمًا إلى توفير الأمن والرخاء والاستقرار للمنطقة وشعوبها".
وأوضح الجبير، في تصريحات صحفية عقب القمة الإسلامية، أن "العالم الإسلامي يواجه تحديات كثيرة وهناك من يسعى إلى التخريب"، مضيفًا أن "القمم الثلات دانت تصرفات إيران وسلوكها المزعزع للمنطقة".
ولفت إلى أن "العالم الإسلامي عزل إيران وعلى النظام في طهران التركيز على تنمية شعبه بتلبية متطلباته بدلا من دعم الإرهاب"، كاشفًا أن "إيران تزرع الميليشيات وتفجر السفارات وهذا ليس أسلوب دول".
ورأى "أن السعودية استطاعت أن تستضيف 3 قمم خلال يومين وهو ما تطلب جهودا كبيرة من كافة الأجهزة والمؤسسات"، مشددًا على أن "السعودية تعمل من أجل تحسين مستويات الحياة لكافة الشعوب الإسلامية"، مركزًا على أن "العالم الإسلامي يتمتع بموارد وقدرات، ويملك فرصًا هائلة يمكن استغلالها لرفع المستوى المعيشي، ولكن هناك من يسعى لدعم الإرهاب ونشر الطائفية ولا يحترم سيادة دول الجوار مثل إيران".
يذكر أن البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي التي أقيمت بمكة المكرمة قد دعم السعودية والإمارات، منددًا بالاعتداءات التي طالت منطقة الخليج، وتحديدًا السعودية والإمارات.
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