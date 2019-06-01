عمران خان:من المؤسف أن توصف الشعوب المسلمة التي تطالب بحريتها بالارهاب

رأى رئيس وزراء ​باكستان​، ​عمران خان​ ان "جهل ​العالم​ الغربي بديننا جعله يربط بين ​الإسلام​ و​الإرهاب​"، مضيفا "هذه إساءة كبيرة لأنه لا دين له علاقة بالتطرف ولا دين يدعو للقتل".

ولفت خان خلال كلمته ب​القمة الإسلامية​ التي عقدت في ​مكة المكرمة​، إلى انه "لم نشرح للعالم بشكل كاف أنه ليس هناك علاقة بين الإسلام والإرهاب". ورأى انه "من المؤسف أن توصف الشعوب المسلمة التي تطالب بحريتها، بالإرهاب مثل الشعب الكشميري و​الشعب الفلسطيني​".

وشدد خان، على أنه "يجب على ​المجتمع الدولي​ أن يحرص على احترام مشاعر المسلمين"، مضيفا " على المجتمع الغربي التمييز بين المسلم المعتدل والمتطرف".