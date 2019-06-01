عمران خان:من المؤسف أن توصف الشعوب المسلمة التي تطالب بحريتها بالارهاب

رأى رئيس وزراء باكستان، عمران خان ان "جهل العالم الغربي بديننا جعله يربط بين الإسلام والإرهاب"، مضيفا "هذه إساءة كبيرة لأنه لا دين له علاقة بالتطرف ولا دين يدعو للقتل".
ولفت خان خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، إلى انه "لم نشرح للعالم بشكل كاف أنه ليس هناك علاقة بين الإسلام والإرهاب". ورأى انه "من المؤسف أن توصف الشعوب المسلمة التي تطالب بحريتها، بالإرهاب مثل الشعب الكشميري والشعب الفلسطيني".
وشدد خان، على أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يحرص على احترام مشاعر المسلمين"، مضيفا " على المجتمع الغربي التمييز بين المسلم المعتدل والمتطرف".
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