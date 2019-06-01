ترمب: بوريس جونسون سيكون رئيساً "ممتازاً" للحكومة البريطانية

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لندن: اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الجمعة أنّ وزير الخارجيّة البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون رئيسًا "ممتازًا" للحكومة البريطانيّة، وذلك قبل يومين من زيارة له إلى المملكة المتّحدة يلتقي خلالها الرئيسة الحاليّة للوزراء تيريزا ماي.

وردًا على سؤال صحيفة "ذي صن" في ما يتعلّق بالمرشّحين لمنصب رئيس الوزراء خلفًا لماي التي تستقيل رسميًا من منصبها في 7 حزيران/يونيو، قال ترمب إنّ "بوريس سيقوم بعمل جيّد. أعتقد أنّه سيكون ممتازًا".

وتابع "أحببتهُ على الدّوام. لا أعلم ما إذا كان سيتمّ اختياره، لكن أعتقد أنّه رجل مناسب للغاية وشخص موهوب جدّاً".

وأشار ترمب إلى أنّ العديد من المرشّحين لقيادة حزب المحافظين طلبوا دعمه، من دون أن يكشف أسماءهم.

وفي وقت سابق، قال جونسون، أحد قادة حملة بريكست في استفتاء العام 2016، إنّه مستعدّ لإخراج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي "باتّفاقٍ أو بدون اتّفاق".

وفي المقابلة، كرّر ترمب انتقاده للطريقة التي أدارت بها ماي المفاوضات مع الاتّحاد الأوروبي، قائلاً إنّ بريطانيا سمحت لبروكسل "بالإمساك بكلّ الأوراق".

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وقال "من الصعب جدّاً اللعب جيّداً حين يكون لدى طرف واحد كلّ الأفضلية".

وكانت المخاوف الاقتصاديّة والرغبة في الحدّ من الهجرة، خصوصاً من دول شرق أوروبا مثل بولندا ورومانيا، أحد العوامل الرئيسيّة التي دفعت الناخبين إلى دعم مشروع بريكست في استفتاء 2016.

وأدّى رفض البرلمان البريطاني المتكرّر للمصادقة على الاتّفاق الذي توصّلت إليه ماي والاتّحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، إلى تأجيل خروج بريطانيا من التكتّل.

ويُجري ترمب زيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث والخامس من حزيران/يونيو. وفور الإعلان عن هذه الزيارة، سارع الناشطون المعادون لسياسة الرئيس الأميركي إلى الدعوة لتظاهراتٍ مناهضة له في العاصمة البريطانيّة.

وكان قصر باكنغهام أعلن عن الزيارة وأكّدها البيت الأبيض.

وخلال زيارة الدولة هذه، التي ستكون الأولى لترمب إلى المملكة المتّحدة، من المقرّر أن يلتقي الرئيس الأميركي الملكة إليزابيث الثانية.

كما سيُشارك في حفل في بورتسموث، جنوب إنكلترا، لإحياء الذكرى السنويّة الخامسة والسبعين لإنزال الحلفاء في السادس من حزيران/يونيو 1944، قبل أن يتوجّه إلى نورماندي في فرنسا لحضور احتفال آخر.