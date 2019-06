قمامة كندا تعود إليها بعد تهديدات رئيس الفلبين

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعادت الفلبين أطنانا من القمامة إلى كندا بعد خلاف دبلوماسي دام أسابيع، هدد خلاله الرئيس رودريغو دوتيرتي، بالإبحار إلى كندا وإلقاء القمامة هناك.

وقالت الفلبين إن القمامة صُنفت زيفا، بأنها مواد بلاستيكية يمكن إعادة تدويرها، عندما أرسلت إلى العاصمة الفلبينية مانيلا في عام 2014.

وكانت كندا وافقت على تغطية مصاريف النقل والتخلص منها كاملة، لكن السلطات الفلبينية أعادت 96 حاوية نفايات إلى سفينة الشحن مرة أخرى، قبل أن تبحر من خليج سوبيك.

"مع السلامة، كما نقولها نحن"

وغرد تيدي لوكسين جيه أر، وزير الخارجية الفلبيني، صباح الجمعة على تويتر قائلا: "مع السلامة، كما نقولها نحن".

ونشر الوزير، المعروف بأسلوبه المتهكم في تغريداته على تويتر، صورا ومقطع فيديو مصورا للسفينة وهي تغادر الميناء.

وغرد تيدي لوكسين جيه أر، على تويتر قائلا: "أنا أبكي، سأفتقدها. لا تلقوا بالا، هناك فلبيني آخر سيجد طريقه لاستيراد دفعة أخرى".

I’m crying. I’m gonna miss it so. Never mind. Another Filipino will find a way to import another batch. Boohoohoo. pic.twitter.com/RkdmhHPSdC