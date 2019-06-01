شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات الاجتماعية" تحوز 39% من الدعم والمزايا.. وصناديق المعاشات تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت تقديرات إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بمشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/2020 المقدمة من حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، والمعروضة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بنحو 128 مليارا و947 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 39% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية:







وينقسم الدعم والمنح الموجهة للدعم والمنح للخدمات الاجتماعية على النحو الآتى:

1- دعم نقل الركاب مليار و850 مليون جنيه بنسبة (0.6%).

2- دعم اشتراكات الطلبة (سكك حديد) 200 مليون جنيه بنسبة (0.01%).

3- دعم اشتراكات الطلبة (مترو الأنفاق ) 400 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

4- دعم الخطوط غير الاقتصادية (السكة الحديد) مليار جنيه بنسبة (0.3%).

5- دعم التأمين الصحي على الطلاب 351 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

6- دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة 166 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

7- دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى 227 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

8- دعم التأمين الصحي لغير القادرين (التأمين الصحي الشامل) 252 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

9- دعم التأمين الصحى لغير القادرين (من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي ) مليار جنيه بنسبة (0.3%).

Advertisements

10 - دعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون جنيه.

11- معاش الضمان الاجتماعي 18 مليارا و500 مليون جنيه بنسبة (5.6%).

12- معاش الطفل 70 مليون جنيه.

13 - إعانات الشئون الاجتماعية 178 مليون جنيه بنسبة (0.1%).

14- مساهمات فى صناديق المعاشات 82 مليارا و200 مليون بنسبة (25.1%).

15- علاج مواطنى جمهورية مصر العربية 6 مليارات و622 مليون جنية بنسبة (2.0%).

16- مزايا اجتماعية أخرى 2 مليار و37 مليون جنيه بنسبة (0.6%).

17 - المنح والمساعدات 13 مليارا و793 مليون جنيه بنسبة (4.2%).



جدير بالذكر، أن تقديرات "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" فى مشروع الموازنة للعام المالى 2020/2019، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقابل 328 مليار جنيه و291 مليون، وذلك بخفض قدرة 592 مليون جنيه فقط قدرها (0.2%) عن الاعتماد المدرح بموازنة ذات السنة المالية.

وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى (الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدات المختلفة).