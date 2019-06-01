حدث ليلًا| فضيحة بنهائي أبطال أفريقيا.. بشرى سارة لمالكي هواوي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

بعد ١٠ أيام فقط من اندلاع أكبر أزمة تهدد أسواق الهواتف الذكية في العالم، زفت مواقع تقنية عالمية، بشرى سارة لمالكي هواتف العملاق الصيني هواوي.

استشهد في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد" وجرى إخطار النيابة العامة.

ويرصد الخليج 365، أهم أحداث الساعات الماضية في التقرير التالي:

السيسي: لم يعد مقبولًا التمييز ضد المسلمين وإلصاق الإرهاب بديننا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يعد مقبولًا التمييز ضد العرب والمسلمين وإلصاق تهم الإرهاب والتطرف بديينا الإسلامي.

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السيسي: مصر تستضيف المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن استضافة مصر للمؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة عام 2020.

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بالفيديو.. فضيحة في نهائي الأبطال.. الوداد ينسحب والترجي يتوج للعام الثاني

انسحب فريق الوداد البيضاوي المغربي من استكمال مباراته أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "رادس".

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بشرى سارة لمالكي هواوي.. أول تراجع من جوجل بعد التهديد الصيني

بعد ١٠ أيام فقط من اندلاع أكبر أزمة تهدد أسواق الهواتف الذكية في العالم، زفت مواقع تقنية عالمية، بشرى سارة لمالكي هواتف العملاق الصيني هواوي.

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كواليس مأمورية الفجر.. كيف أوقع أمن الجيزة بـ"خط أسوان" وشقيقه؟

رحلة هروب استمرت فترة طويلة، ظن معها شقيقان مطلوب ضبطهما على ذمة قضايا عدة أن سقوطهما في قبضة الشرطة أمر مستبعد لاسيما رحيلهما عن مسقط رأسهما إلا أن مباحث الجيزة أنهت تلك الرحلة.

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استشهاد معاون مباحث "أبوحماد" بالشرقية على يد عناصر إجرامية

استشهد في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، النقيب ياسر عمر عبدالعظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، متأثرًا بإصابته بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد" وجرى إخطار النيابة العامة.

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"شهيد ينعي شهيد".. ماذا كتب معاون مباحث "أبوحماد" قبل استشهاده؟

"الله يرحمك يا أحمد وجعت قلبنا كلنا.. في الجنة يا شهيد".. كانت تلك الكلمات آخر ما كتبه الشهيد ياسر عمر عبدالعظيم، ناعيًا زميله الشهيد النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث مركز شرطة بلبيس والذي استشهد حال ضبطه عنصرًا إجراميًا.

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السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة في الوادي الجديد

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، منذ قليل من السيطرة على حريقين منفصلين بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

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أحمد موسى البيان الختامي للقمم العربية والخليجية والإسلامية شهد اشكاليات خاصة بليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البيان الختامي الذي سيتم إعلانه عقب انتهاء القمة العربية الإسلامية، حدث فيه إشكاليات حول محور حذف بعض البنود الخاصة بالطرف الليبي.

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المالية تثبت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها للسلع الأساسية

أعلنت وزارة المالية تثبيت سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية والاستراتيجية الضرورية عند 16 جنيها.

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الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمصريين ومسلمي العالم بليلة القدر

هنا الأزهر الشريف وإمامه الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والمسلمين حول العالم بليلة القدر.

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أمير الكويت: الأمة الإسلامية تمر بتحديات غير مسبوقة وظروف بالغة الدقة

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن المنطقة والأمة الإسلامية بأسرها تمر بظروف بالغة الدقة والخطورة وتحديات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن الوتيرة المتسارعة للتصعيد الذي تشهده المنطقة ينبئ بتداعيات خطيرة على الأمة واستقرارها.

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رئيس الوزراء الكندي والرئيس الأمريكي يناقشان العلاقات مع الصين

ناقش رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، الجمعة، هاتفيًّا مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العلاقات مع الصين والتصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية.

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مقتل 11 شخصًا على الأقل في إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية مساء الجمعة، أن شخصا أطلق النار في فيرجينيا بيتش، جنوب شرقي ولاية فيرجينيا الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 6 أخرين، ومقتل مطلق النار.

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ترامب: سأعلن ترشحي للرئاسة الشهر المقبل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن الترشح رسميا لولاية ثانية في 18 يونيو المقبل في أورلاندو بولاية فلوريدا.

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نصر الله: الحرب على إيران تعني اشتعال المنطقة وإبادة المصالح الأمريكية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مساء الجمعة، إن الحرب على إيران تعني أن كل المنطقة "ستشتعل وأن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد وكل من تواطؤ سيدفع الثمن".

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الملك سلمان: سنتصدى للتهديدات العدوانية والأنشطة التخريبية

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الاجتماع في مكة يأتي للعمل على مستقبل الشعوب العربية والإسلامية.

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