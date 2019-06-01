اليوم.. انتهاء أول امتحانات إلكترونية لأولى ثانوي باللغة الأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت الامتحان في مادة اللغة الأجنيية الأولى، وهي المادة التي قررت وزارة التربية والتعليم تأجيلها من يوم الخميس الموافق 23 مايو بسبب موجة الطقس الخار.

ويعقد الامتحان على فترتين، تبدأ الفترة الأولى في

الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الحكومية إلكترونيا، وطلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات ورقيا.

أما الفترة الثانية فتبدأ من الساعة 1 ظهرا وحتى الثالثة والنصف، ويمتحن خلالها طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بطباعة الامتحان بنسبة 25% من عدد الطلاب؛ للانتقال للامتحان الورقي حال حدوث أي مشكلة تقنية.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الاعتماد على الشبكات الداخلية بالمدارس في إيصال الامتحان للطلاب وليس السحابة الإلكترونية المركزية، مؤكدة أن هذه الآلية تضمن وصول الامتحان للطالب دون الحاجة إلى الإنترنت، وتجعل كل مدرسة وحدة مستقلة بذاتها، بحيث إذا وقعت مشكلة تقنية في مدرسة ما، لا تنتقل للمدارس الأخرى.

وتعد الامتحانات التي يتقدم إليها نحو 580 ألف طالب وطالبة، أساسية يترتب عليها النجاح والرسوب، وتجرى بنظام الكتاب المفتوح "open book".

وتعقد هذه الامتحانات في إطار نظام التقييم الجديد الذي تقيس أسئلته مستوى فهم الطالب لنواتج التعلم، وليس الحفظ.

وتجرى الامتحان ب2275 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها نحو 1700 مدرسة مجهزة بالبنية التكنولوجية يؤدي طلابها الامتحانات إلكترونيا، ونحو 500 مدرسة لم يكتمل تجهيزها بعد، يؤدي طلابها الامتحان ورقيا، فضلا عن طلاب المنازل والخدمات والسجون والمستشفيات الذين يؤدون امتحاناتهم ورقيا.

وتنتهي امتحانات الصف الأول الثانوي، اليوم وهي أول امتحانات أساسية تجرى إلكترونيا عن طريق أجهزة "التابلت" المسلمة للطلاب.