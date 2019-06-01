اخبار العالم

مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن ستة آخرين قبل مقتله.

قال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكر

سيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.

وأضاف سيرفيرا إن المهاجم موظف ببلدية المدينة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه "ساخط". ولم يعرف على الفور ما إذا كان

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
المسلح قتل نفسه أم أنه لقي حتفه خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة.

وقال سيرفيرا إن الحادث وقع بعد الساعة الرابعة مساء في مجمع مركز البلدية.

Advertisements

وتعد فرجينيا بيتش الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي أكثر مدن الولاية سكانا.

وقال بوبي داير رئيس بلدية المدينة في مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة" هذا أسوأ يوم في تاريخ فرجينيا بيتش .

"الأشخاص الذين سقطوا (في الحادث) أصدقاؤنا وزملاؤنا في العمل وجيراننا وزملاؤنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا