مقتل 12 شخصًا في إطلاق نار في ولاية فيرجينيا الأمريكية

قال قائد الشرطة في فرجينيا بيتش بولاية فرجينيا الأمريكية إن موظفا ساخطا بالمدينة أطلق النار في مركز البلدية بالمدينة فقتل 11 شخصا وأصاب ما لا يقل عن ستة آخرين قبل مقتله.
قال قائد الشرطة جيمس سيرفيرا إن الشرطة مازالت تحقق في ملابسات الحادث على وجه الدقة بتلك المدينة الساحلية. ولم يذكرسيرفيرا سوى تفاصيل بسيطة ولكنه قال إن رجل شرطة كان من بين من أصيبوا في إطلاق النار ولكنه نجا من الموت.
وأضاف سيرفيرا إن المهاجم موظف ببلدية المدينة منذ فترة طويلة ووصفه بأنه "ساخط". ولم يعرف على الفور ما إذا كان
وقال سيرفيرا إن الحادث وقع بعد الساعة الرابعة مساء في مجمع مركز البلدية.
وتعد فرجينيا بيتش الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي أكثر مدن الولاية سكانا.
وقال بوبي داير رئيس بلدية المدينة في مؤتمر صحفي مع قائد الشرطة" هذا أسوأ يوم في تاريخ فرجينيا بيتش .
"الأشخاص الذين سقطوا (في الحادث) أصدقاؤنا وزملاؤنا في العمل وجيراننا وزملاؤنا".
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